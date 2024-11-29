О нас

Французский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков

Французский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков Депутат парламента Франции Матильда Пано обвинила власти страны в преследованиях и политических репрессиях канакских активистов.
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 10:10
Французский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков

Депутат парламента Франции Матильда Пано обвинила власти страны в политических репрессиях и преследованиях канакских активистов.

Как сообщает Report, об этом Матильда Пано, председатель партии "Неподчинившаяся Франция", сказала в прямом эфире телеканала Franceİnfo.

По ее словам, каждая страна в первую очередь должна фокусироваться на решении внутренних проблем. "Вы знаете, что у нас есть политические заключенные, я это подтверждаю. Например, председатель Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS). Я требую его немедленного освобождения. Он сейчас находится в тюрьме, в 17 тыс. км от родного дома. Поэтому, каждая страна должна в первую очередь заниматься своими внутренними проблемами, чистить порог своего дома", - сказала парламентарий.

Депутат призвала власти Франции уважать права человека. Во Франции не должно быть политзаключенных, подчеркнула Пано.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ВидеоPolitical prisoners exist in France, says MP
Версия на азербайджанском языке ВидеоFransalı deputat: Bizdə siyasi məhbuslar var

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi