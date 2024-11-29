Французский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков

Депутат парламента Франции Матильда Пано обвинила власти страны в преследованиях и политических репрессиях канакских активистов.

Депутат парламента Франции Матильда Пано обвинила власти страны в политических репрессиях и преследованиях канакских активистов.

Как сообщает Report, об этом Матильда Пано, председатель партии "Неподчинившаяся Франция", сказала в прямом эфире телеканала Franceİnfo.

По ее словам, каждая страна в первую очередь должна фокусироваться на решении внутренних проблем. "Вы знаете, что у нас есть политические заключенные, я это подтверждаю. Например, председатель Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS). Я требую его немедленного освобождения. Он сейчас находится в тюрьме, в 17 тыс. км от родного дома. Поэтому, каждая страна должна в первую очередь заниматься своими внутренними проблемами, чистить порог своего дома", - сказала парламентарий.

Депутат призвала власти Франции уважать права человека. Во Франции не должно быть политзаключенных, подчеркнула Пано.