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Французский депутат: Никогда не забуду гостеприимство первой леди Азербайджана

Французский депутат: Никогда не забуду гостеприимство первой леди Азербайджана "Мы никогда не забудем высокое гостеприимство, оказанное нам первой леди страны, первым вице-президентом Мехрибан Алиевой во время наших визитов в Азербайджан".
Внешняя политика
26 августа 2023 г. 14:05
Французский депутат: Никогда не забуду гостеприимство первой леди Азербайджана

"Мы никогда не забудем радушное гостеприимство, оказанное нам первой леди страны, первым вице-президентом Мехрибан Алиевой во время наших визитов в Азербайджан".

Об этом французскому бюро Report сообщил член парламента этой страны, депутат Андре Вилье (Andre Villiers).

Он подчеркнул, что первый вице-президент Мехрибан Алиева неустанно работает на благо и развитие азербайджанского государства и народа.

Французский депутат отметил, что руководствуясь в своей деятельности ценностями гуманизма и человечности, первая леди Азербайджана стала любимицей своего народа.

A.Вилье поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, сказав: "Я передаю свои наилучшие пожелания первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения и заверяю, что буду и впредь верен нашей дружбе".

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Версия на азербайджанском языке Fransalı deputat: "Azərbaycanın birinci xanımının qonaqpərvərliyini heç zaman unutmayacağam"

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