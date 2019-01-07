Французский парламентарий: Нагорный Карабах находится под оккупацией

Париж. 7 января. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с членом группы французско-азербайджанской дружбы в парламенте Франции Жан-Люком Реицерином.

- Как произошло Ваше первое знакомство с Азербайджаном?

- Впервые я прибыл в Азербайджан в составе наблюдательной миссии. Это произошло в первые годы независимости Азербайджана. Тогда страна нуждалась в развитии: тротуары были в плачевном состоянии, повсюду виднелись старые, обветшалые здания. Одним словом, в то время Азербайджану были присущи особенности постсоветских республик. Последующий мой визит в Азербайджан произошел по линии НАТО. Я член французской делегации в Парламентской ассамблеи НАТО. В ходе второго визита я стал свидетелем позитивных изменений. Всякий раз, возвращаясь в Азербайджан, я видел развитие, меня встречали гостеприимные и добрые люди.

- Что более всего вам запомнилось в ходе визитов в Азербайджан?

- Общаться с жителями Вашей страны очень просто. В Ичеришехер и в приморском парке царит теплая атмосфера. Столица Азербайджана великолепна. Всем известно, что Париж – город огней, но я бы сказал, что Баку - город огней. Я бы советовал всем, кто еще не был в Баку, непременно посетить его. В столице Азербайджана много прекрасных зданий, архитектура города весьма развита. Много раз мне доводилось бывать в различных регионах Азербайджана. Я посещал Гянджу на автомобиле, воочию убедившись в красоте здешних мест. Бывал в Горадизе (азербайджанский край, освобожденный из-под армянской оккупации – прим. ред.). Как и всюду, не обошли проблемы стороной и Азербайджан. Однако общая картина экономики Азербайджана радужна. В Горадизе меня встретили гостеприимно. Этот город оснащен высококачественным оборудованием. Даже ряд мест общественного обслуживания во Франции подчас не может похвастаться таким оборудованием.

- Как Вы решили вступить в группу французско-азербайджанской дружбы?

- Побывав в Аллее шехидов, посетив иные исторически значимые места в Азербайджане, я осознал, что страна добилась свободы ценой неимоверных усилий, вложив много сил в сохранение своей независимости. Меня впечатлила схожесть стремления Азербайджана к независимости с борьбой, проводимой во Франции Шарлем де Голлем. Азербайджан с не столь значительным населением, находясь в окружении таких стран, как Россия, Иран и Турция, сумел сохранить свою независимость и после конфликта с Арменией, в то же время обеспечив свое развитие и прогресс. Окруженный странами, стремящимися нарушить стабильность Азербайджана, ваша страна неукоснительно развивается, что приводит меня в восторг.

- Хотелось бы услышать Ваше мнение о визитах некоторых французских мэров в т. н. "НКР" и подписании "хартий дружбы" между французскими городами и городами самопровозглашенной "республики".

- Я категорически против подобных связей. Необходимо следовать нормам международного права. В письмах, адресованных министру иностранных дел Франции, я подчеркивал противозаконность подобных визитов и связей. Ответы на свои обращения я пока не получил.

- Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. По прошествии многих лет нагорно-карабахский конфликт все еще не урегулирован. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

- Полагаю, нам следует активизировать усилия в этом направлении. Резолюции Совета Безопасности ООН не выполнены. Возможно, смена власти в Армении будет способствовать продвижкам в переговорном процессе. Однако пока никаких изменений не наблюдается. Нагорный Карабах находится под оккупацией. Нам следует быть более решительными. На мой взгляд, влияние Минской группы не столь существенно. Я очень сожалению об этом. Франция могла бы действовать более активно во имя решения конфликта.

- Как Вы расцениваете деятельность межпарламентских групп азербайджано-французской дружбы?

- Я благосклонно отношусь к группам дружбы. Зачастую мы наблюдаем, как журналисты пишут о том, чего доподлинно не знают, о местах, в которых они не бывали. Деятельность межпарламентских групп дружбы позволяет не только наладить двусторонние отношения, но и сближает граждан этих стран. Полагаю, взаимодействие межпарламентских групп дружбы необходимо активизировать. Тогда и депутаты получат возможность взглянуть на все с иного ракурса. Когда депутат Национальной Ассамблеи Франции Франсуа Рошблуан обрушился с критикой в адрес Азербайджана, нас, вставших на защиту Азербайджана, было считанные единицы. Тем не менее, мы отреагировали на его высказывания. Он не бывал в Азербайджане и потому было совершенно непонятно, чем, собственно, продиктованы его обвинения. Мы рассказали депутатам об увиденном в Азербайджане, то есть о реальном положении дел. Нельзя поддаваться манипуляциям. Всякий раз, посещая Азербайджан, я выкраиваю время для того, чтобы поближе познакомиться с Вашей страной.

Некто во Франции заявил, что, мол, в Азербайджане нас подкупили икрой и коврами, меня подобные обвинения глубоко оскорбили и рассердили. Это все ложь и клевета.

- На страницах французских СМИ зачастую публикуется информация об Азербайджане , не соответствующая действительности. Что Вы думаете об этом?

- Меня выводят из себя подобные заметки. Вся эта несправедливость подстегивает меня к еще большим стараниям во имя отстаивания дружбы между Францией и Азербайджаном. К сожалению, некоторые французские журналисты создают негативное мнение об Азербайджане. Я же говорю им, ни разу не бывавшим в Азербайджане, что в этой стране люди свободны в выборе одежды, спокойно гуляют по улицам в любое время суток, здесь уважительно относятся к представителям различных религий и вообще царит дружелюбная атмосфера. Я не знаю чего добиваются незаслуженно критикующие Азербайджан. Может они хотят, чтобы к власти пришли исламисты и экстремисты? Я поддерживаю главу светского государства, обеспечившего развитие своей страны и сохранившего ее независимость. Французам, не бывавшим в Азербайджане, я рекомендую посетить эту страну и воочию убедиться в происходящем здесь, не поддаваясь на различные провокации. Демократия не всегда совершенна, случаются и промахи. Франция два века шла к демократии. Азербайджан же обрел независимость в 90-х годах и, разумеется, для построения демократии в полном смысле этого слова стране требуется время.

- Как, по-Вашему, можно предотвратить подобные негативные явления?

- Это одна из наиболее трудных стратегий. Необходимо подготовить ответы на различного рода провокации. При допущении ложной информации необходимо обращаться к журналистам с требованием внести поправки в их статьи. Посольства или МИД могут выступить с соответствующим заявлением.

- Как по-Вашему Азербайджан может улучшить свой имидж во Франции?

- Культурные мероприятия являются одним из наиболее действенных средств. Особую важность представляет деятельность посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции. Жители моего города стремятся получше узнать Азербайджан, поближе познакомиться с его культурой и историей. На концерте азербайджанской музыки в нашем городе зрители 10 минут аплодировали стоя. Концерт был организован в воскресенье, в зале не было пустого места. Хочу сказать, что французов трудно вытащить из дома в выходной день. Но тем не менее, в зале был полный аншлаг.

Я считаю, что в Азербайджане необходимо увеличить число отелей среднего класса, чтобы добиться притока туристов. Для облегчения их приезда нужно организовать больше полетов, облегчить визовые правила.

- Влияет ли армянское лобби на формирование во Франции негативного мнения об Азербайджане?

- Да, влияет. В избирательных округах, по которым были избраны некоторые наши депутаты, зачастую преобладают представители армянской общины, этим и объясняется их проармянская позиция. Эта реальность присуща Парижу, Марселю, Лиону и ряду других городов.

- Хотелось бы услышать Ваши мысли о нынешнем уровне развития двусторонних отношений?

- На мой взгляд, выступая с необоснованной критикой в адрес Азербайджана, мы наносим ущерб сами себе. Мы бы могли воспользоватся тем, что первая леди Азербайджана прекрасно владеет французским языком, искренне любит и интересуется Францией. Тем самым мы могли бы добиться большего развития наших двусторонних связей.

В Азербайджане действуют крупные французские компании. У нас достаточно развитые отношения в таких сферах, как виноделие и животноводство. Мы можем значительно развить наши экономические связи, расширив деятельность действующих в Азербайджане наших малых и средних предприятий. Также могут быть успешны наши взаимоотношения в области туризма и водоочистки.