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Французский депутат: Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции

Французский депутат: Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции ”Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 17:43
Французский депутат: Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции

”Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции".

Об этом в интервью Report заявил депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор.

Он сказал, что Франция не хочет отказываться от колониальной политики:

"Я впервые приезжаю в Азербайджан. Участие здесь было для нас очень хорошей возможностью. Потому что мы смогли рассказать о наших проблемах. Участие в этом мероприятии очень важно для нашего выхода из французского колониализма, чтобы донести свой голос до всего мира”.

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Версия на азербайджанском языке Fransız deputat: “Prezident İlham Əliyevin Fransanın kolonial siyasətinə dair fikirləri ilə çox razıyıq”

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