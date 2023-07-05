Французский депутат: Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции

”Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции".

”Мы полностью согласны с мнением президента Ильхама Алиева о колониальной политике Франции".

Об этом в интервью Report заявил депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор.

Он сказал, что Франция не хочет отказываться от колониальной политики:

"Я впервые приезжаю в Азербайджан. Участие здесь было для нас очень хорошей возможностью. Потому что мы смогли рассказать о наших проблемах. Участие в этом мероприятии очень важно для нашего выхода из французского колониализма, чтобы донести свой голос до всего мира”.