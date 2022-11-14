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Французский депутат: Макрон должен отдавать предпочтение политике, сближающей Азербайджан и Армению

Французский депутат: Макрон должен отдавать предпочтение политике, сближающей Азербайджан и Армению Эммануэль Макрон должен отдавать предпочтение политике, служащей сближению Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
14 ноября 2022 г. 15:41
Французский депутат: Макрон должен отдавать предпочтение политике, сближающей Азербайджан и Армению

Эммануэль Макрон должен отдавать предпочтение политике, служащей сближению Азербайджана и Армении.

Об этом французскому бюро Report заявил французский депутат Андре Вилье, комментируя проект готовящейся в Сенате Франции антиазербайджанской резолюции.

По его словам, попытки французского парламента определять внешнюю политику страны недопустимы: "В период продолжения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Национальной ассамблее Франции предпринимались попытки принятия предвзятой резолюции. Тогда подавляющее большинство депутатов голосовали за позицию армян. Это показывает, что Национальное собрание стремится принимать решения по внешней политике страны. Это ненормально. Я очень разочарован происходящими процессами и их результатами".

A.Вилье сказал, что во Франции существует очень большая армянская диаспора, и сфера их влияния также довольно обширна: "Армяне составляют большинство в пригородах Парижа и южных регионах страны. Во время выборов депутаты подвергаются регулярному давлению со стороны армянских избирателей. Речь идет об относящейся к выборам разновидности шантажа. Эти действия создают большие препятствия для восстановления мира. Хотя после 30-летнего конфликта Азербайджан и Армения, наконец, могут жить в мире в рамках своих международно признанных границ".

Депутат подчеркнул, что после 30-летнего дипломатического провала в армяно-азербайджанском вопросе французское правительство и сегодня проводит бесполезную политику: "Председатель Еврокомиссии посетила Азербайджан из-за энергетического кризиса, и в результате этого визита президент Азербайджана согласился вдвое увеличить экспорт газа в ЕС. Франция, в свою очередь, входит в число стран, выигравших от этого решения. Французское правительство с одной стороны демонстрирует поддержку армянской стороне, а с другой – пользуется природными ресурсами Азербайджана, включая газ. Эта политика ни при каких обстоятельствах не принесет пользу главе государства, который уже продемонстрировал поддержку армян. Вместо того, чтобы выступать в роли адвоката, Эммануэлю Макрону было бы полезнее отдавать предпочтение политике, служащей сближению двух стран. Тем самым на Южном Кавказе будут восстановлены мир и спокойствие".

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Версия на английском языке French MP: Macron should prioritize policies bringing Azerbaijan and Armenia closer together
Версия на азербайджанском языке Fransalı deputat: "Makron Azərbaycanla Ermənistanı bir-birinə yaxınlaşdırmağa xidmət edən siyasətə üstünlük verməlidir"

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