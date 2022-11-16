Французский адвокат: Наш народ не информирован об азербайджанских реалиях

"Французы не знают реалий, поэтому им следует лучше узнать Азербайджан".
Об этом французскому бюро Report заявила французский адвокат Мари Хелен Шодоннер (Marie Hélène Chaudonneret).
Причину предвзятого отношения к Азербайджану во Франции она связала с активной деятельностью армянской диаспоры: "Армянская диаспора в нашей стране очень большая и очень сильная. Между французами и армянами исторически имелись тесные отношения. Поэтому проживающие во Франции армяне составляют большинство. Они почти каждую неделю проводят мероприятия и приглашают нас туда. Армянская диаспора регулярно распространяет ложь, тиражируют информацию о якобы убийстве армян и разрушении их сел. Мы привыкли, что Франция защищает армян".
Еще одной причиной необъективного отношения к Азербайджану M.Шодоннер считает то, что французы плохо знают эту страну: "Азербайджанская диаспора во Франции совсем новая. Долгие годы во Франции при упоминании Азербайджана вспоминали Советский Союз. Азербайджан во Франции знают очень мало. Конечно, у вас есть известные и знаменитые личности, но их просто видят на экранах. Азербайджанцев среди нас очень мало. Важно лучше ознакомить французов с Азербайджаном".