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Французский адвокат: Мы продолжим работу, пока не будет отменена последняя "Хартия дружбы"

Французский адвокат: Мы продолжим работу, пока не будет отменена последняя "Хартия дружбы" "Мы защищаем справедливость".
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 16:37
Французский адвокат: Мы продолжим работу, пока не будет отменена последняя Хартия дружбы
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"Мы защищаем справедливость".

Об этом французскому бюро Report сообщил адвокат Оливье Пардо (Olivier Pardo), представляющий Азербайджан в процессе ликвидации "Хартий дружбы", подписанных между рядом городов Франции и сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе.

По его словам, проармянская позиция ряда французских парламентариев, мэра города, представителя правительства недопустима: "Все это, по крайней мере, противоречит деятельности Франции в Минской группе ОБСЕ. Франция не может выступать посредником между двумя странами, поддерживая в то же время Армению. Франция должна занять сбалансированную позицию между Азербайджаном и Арменией. Эта позиция также должна соответствовать нормам международного права".

О.Пардо сказал, что подвергся угрозам со стороны действующих во Франции организаций армянской диаспоры: "Мы добились отмены "Хартий дружбы", подписанных между рядом городов Франции и сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе. Потому что эти хартии не имеют юридической ценности. Мы не свернем с этого пути, будем продолжать работать до тех пор, пока не будет отменена последняя хартия".

Адвокат также коснулся петиции, адресованной недавно 22 адвокатами в связи с армяно-азербайджанским конфликтом правительству Франции: "Во французском обществе существует необъективный подход к нагорно-карабахскому конфликту. Видимо, они забыли историю Карабаха. Им нужно напомнить, что такое незаконное вторжение. Таким образом, наряду с политическими, дипломатическими реалиями возникла необходимость еще раз прояснить правовую сторону вопроса. Учитывая все это, адвокаты решили подписать петицию, и это получилось успешно".

О.Пардо считается одним из “теноров" Парижской коллегии адвокатов. Он бывший судья, работал председателем исправительного и гражданского суда. О.Пардо работал советником министра юстиции Франции, а также советником министра по социальным вопросам.

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Версия на английском языке French lawyer: We will continue to work until last 'Charter of Friendship' is repealed
Версия на азербайджанском языке Fransalı vəkil: "Separatçılarla imzalanan sonuncu "dostluq xartiyası" ləğv olunanadək işimizi davam etdirəcəyik"

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