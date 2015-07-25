Французские политики высоко оценили роль Фонда Гейдара Алиева в укреплении французско-азербайджанских отношений

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Французские политики, участвовавшие в мероприятиях в рамках Дней культуры Азербайджана в Каннах, высоко оценили уровень мероприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на Вестник Кавказа, депутат от департамента Уаза, президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель заявил, что Дни культуры Азербайджана привлекают большое количество людей.

Ж.Ф.Мансель подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева играет очень существенную роль в отношениях между Азербайджаном и Францией. "Мы очень признательны президенту Фонда, Мехрибан Алиевой, ведь она заслуживает особой благодарности за то дружеское внимание, с которым относится к Франции, а также ее команде, которая под руководством Мехрибан Алиевой проделывает такую большую и важную работу".

В свою очередь, глава Шестого района Парижа Жан-Пьер Лекок заметил, что Дни культуры Азербайджана дают возможность жителям Франции поближе познакомиться со страной, расположенной на границе между Европой и Азией. "Азербайджан - мост между двумя континентами, где люди разных конфессий живут в мире. В нашей современной жизни это действительно то государство и тот народ, с которыми стоит познакомиться. В эти дни в Каннах мы вновь открыли для себя азербайджанскую культуру, в которой объединяется уважение к прошлому и использование новейших технологий. Мы смогли увидеть это, например, на концерте во Дворце фестивалей или во время салюта, показанного в рамках Шоу фейерверков в Каннах", - рассказал он.