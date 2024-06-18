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Франция ведет против Азербайджана грязную дезинформационную кампанию

Франция ведет против Азербайджана грязную дезинформационную кампанию Франция ведет против Азербайджана грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию.
Внешняя политика
18 июня 2024 г. 18:50
Франция ведет против Азербайджана грязную дезинформационную кампанию

Франция ведет против Азербайджана грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию.

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что будучи колониальной империей, Франция исторически имела гнусный опыт создания очагов войны и конфликтов в различных частях мира.

"Процессы, протекающие в Новой Каледонии и других заморских колониальных территориях, эксплуатация коренных народов, разграбление их природных ресурсов, изменение демографического состава этих территорий в результате расистской политики, подавление протестов пролитием крови и силой оружия является показателем истинной сути режима Макрона.

Вместо того, чтобы решать столь глубоко укоренившиеся проблемы, являющиеся остатками позорного колониального наследия, и положить конец неоколониализму Франция ведет против Азербайджана грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию", - заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке “Fransa Azərbaycana qarşı çirkli təbliğat və dezinformasiya kampaniyası aparır” - BƏYANAT

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