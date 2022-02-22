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Франция приветствует межпарламентский диалог Азербайджана и Армении

Франция приветствует межпарламентский диалог Азербайджана и Армении Франция приветствует проведение межпарламентского диалога между ЕС, Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 15:09
Франция приветствует межпарламентский диалог Азербайджана и Армении
Захарий Гросс

Франция приветствует проведение межпарламентского диалога между ЕС, Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter.

"Приятно видеть, что в Ереване проходит межпарламентский диалог между ЕС, Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

В столице Армении началось заседание комитета Парламентской Ассамблеи "Евронест". Для участия в заседании в Ереван прибыли два азербайджанских депутата – члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

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Версия на английском языке French ambassador tweets on Azerbaijan-Armenia interparliamentary dialogue 
Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: "Azərbaycanla Ermənistanın parlamentlərarası dialoqunu görmək xoşdur”

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