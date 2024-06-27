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Франция подверглась критике в отчете ООН за отсутствие информации о Полинезии и Новой Каледонии

Франция подверглась критике в отчете ООН за отсутствие информации о Полинезии и Новой Каледонии Специальный комитет ООН по деколонизации (C-24) на заседании 21 июня в Нью-Йорке принял итоговый отчет регионального мероприятия, организованного в Венесуэле 14-16 мая этого года.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 18:00
Франция подверглась критике в отчете ООН за отсутствие информации о Полинезии и Новой Каледонии

Специальный комитет ООН по деколонизации (C-24) на заседании 21 июня в Нью-Йорке принял итоговый отчет регионального мероприятия, организованного в Венесуэле 14-16 мая этого года.

Как сообщает Report, в отчете отражены предложения правительства Азербайджана о проведении регионального семинара комитета в 2025 году. Члены комитета признали важность участия других государств-членов ООН, не входящих в специальный комитет, и приветствовали участие Азербайджана.

Специальный комитет выразил обеспокоенность тем, что Франция не представила информацию о Французской Полинезии и Новой Каледонии в соответствии с положениями статьи 73(e) Устава ООН. Была подчеркнута важность получения достоверной информации о ситуации на этих территориях.

Было принято во внимание заявление председателя Ассамблеи Французской Полинезии о создании специального комитета по деколонизации и начале программы политического просвещения.

В итоговом отчете также упомянуты заявления представителя Канаков и Социалистического Фронта национального освобождения (FLNKS), который заявил, что Франция обнародовала списки избирателей, что вызвало политическую напряженность и высказал просьбу о срочной отправке миссии международного посредничества.

В заявлении подчеркивается, что присутствие Новой Каледонии в списке несамоуправляющихся территорий гарантировано и будет поддерживаться. Выражена глубокая обеспокоенность текущей ситуацией в регионе.

21 июня на международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на тему "На пути к независимости и фундаментальным свободам: роль комитета C-24 в прекращении колониализма", представители различных движений за независимость осудили насилие колониальной страны Франции в Новой Каледонии, Корсике и Мартинике. Они выразили недовольство колониальной политикой Франции и Нидерландов, и осудили нарушение прав коренных народов.

Специальный комитет ООН по деколонизации организовал мероприятие в рамках ежегодного собрания C-24. На мероприятии присутствовали Ричард Туейава, директор по политическим вопросам партии Тавини во Французской Полинезии, и члены движений за независимость из Сен-Мартена, Корсики, Мартиники, Французской Гвианы, Гваделупы и Бонайре. Они выразили недовольство колониальным владычеством Франции и Нидерландов и осудили нарушение прав коренных народов, включая незаконное разграбление ресурсов и игнорирование международных обязательств.

Участники выразили глубокую благодарность Азербайджану за поддержку требований и голосов народов, представленных на мероприятии, и выразили уверенность в приближении независимости при поддержке Бакинской инициативной группы, действующей как международная платформа.

На панельной дискуссии "Азербайджанские неправительственные организации: результаты и цели", которая состоялась 24 июня в Зангиланском районе, председатель Общественного объединения "Бакинская инициативная группа" Аббас Аббасов затронул тему борьбы Азербайджана с неоколониализмом. Он подчеркнул, что Азербайджан будет продолжать свою политику поддержки инициатив деколонизации и предпримет дополнительные шаги в этом направлении. "Бакинская инициативная группа" намерена продолжать активную работу на международном уровне в этом ключевом направлении.

26 июня МИД России призвал Францию обеспечить права политических активистов в Новой Каледонии. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова отметила необходимость защиты прав жителей архипелага и напомнила о задержании 11 активистов Национально-освободительного движения Новой Каледонии, включая президента партии "Каледонский Союз" Тен Кристиана.

Дипломат отметила, что среди задержанных есть известные политические деятели канакского национально-освободительного движения. Она подчеркнула, что аресты и насильственное выселение канакских активистов из Новой Каледонии спровоцировали новый этап напряженности на архипелаге и усугубили сложившуюся политическую ситуацию в регионе. Захарова выразила мнение, что текущий социально-политический кризис в Новой Каледонии является следствием недостаточного прогресса в процессе ее деколонизации.

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Версия на английском языке France criticized in UN report for lack of information on Polynesia and New Caledonia
Версия на азербайджанском языке Fransa Polineziya və Yeni Kaledoniya ilə bağlı məlumat vermədiyinə görə BMT hesabatında tənqid edilib

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