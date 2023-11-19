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Франция, поддерживая Армению, становится соучастницей ее преступлений против человечности

Франция, поддерживая Армению, становится соучастницей ее преступлений против человечности Министерство иностранных дел Франции сделало поспешное заявление по поводу решения Международного суда от 17 ноября 2023 года, пытаясь создать впечатление, что это решение, якобы соответствует позиции Франции.
Внешняя политика
19 ноября 2023 г. 09:55
Франция, поддерживая Армению, становится соучастницей ее преступлений против человечности

Министерство иностранных дел Франции сделало поспешное заявление по поводу решения Международного суда от 17 ноября 2023 года, пытаясь создать впечатление, что это решение, якобы соответствует позиции Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Французской дипломатии хорошо известно, что в решении Международного суда просто перечислены шаги, которые и без того предпринимаются Азербайджаном. Наша страна обеспечивает права всех людей, проживающих на его территории, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Азербайджан четко заявил о своей политике в отношении права возвращения армян, переселившихся из Карабахского региона.

Поэтому вмешательство Франции в этот вопрос неуместно, безосновательно и носит провокационный характер.

Было бы хорошо, если бы Франция выступала с замечаниями в отношении своей деятельности и армянского правительства, которое не дало согласия даже на теоретическое возвращение изгнанных азербайджанцев. Франция, безоговорочно поддерживая Армению, становится соучастницей ее преступлений против человечности, в том числе нарушения права азербайджанцев на возвращение.

Община Западного Азербайджана продолжит разоблачать попытки Франции продвигать свои гнусные неоколониальные цели в регионе, злоупотребляя высшей ценностью прав человека", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Ermənistanı dəstəkləməklə onun törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərə şərik olur

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