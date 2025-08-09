Франция поддерживает совместное обращение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы ОБСЕ

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Париж приветствует сегодняшние договоренности в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"Результаты, достигнутые благодаря усилиям США, знаменуют собой решительный шаг вперед. Скорейшее подписание и ратификация мирного договора между Арменией и Азербайджаном завершит этот процесс. В этой связи Франция поддерживает совместное обращение сторон начать роспуск структур Минской группы ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.