Внешняя политика
9 августа 2025 г. 02:58
Франция поддерживает совместное обращение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Париж приветствует сегодняшние договоренности в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"Результаты, достигнутые благодаря усилиям США, знаменуют собой решительный шаг вперед. Скорейшее подписание и ратификация мирного договора между Арменией и Азербайджаном завершит этот процесс. В этой связи Франция поддерживает совместное обращение сторон начать роспуск структур Минской группы ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.

Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT-in Minsk Qrupunun buraxılması ilə bağlı birgə müraciətini dəstəkləyir

