Франция поддержала усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Главы ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе ход выполнения трехсторонних заявлений.

Во время разговора министры коснулись пяти основных принципов, представленных Азербайджаном. Ле Дриан выразил поддержку Франции усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Украины.

Были обсуждены и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.