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Франция поддержала усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Франция поддержала усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.
Внешняя политика
17 марта 2022 г. 22:05
Франция поддержала усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Главы ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе ход выполнения трехсторонних заявлений.

Во время разговора министры коснулись пяти основных принципов, представленных Азербайджаном. Ле Дриан выразил поддержку Франции усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Украины.

Были обсуждены и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma səylərinə dəstək verib

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