Посол: Мы намерены увеличить число азербайджанских студентов в университетах Франции

"Мы намерены внедрить во французских школах в Баку модель образования - French education system с 2020 года".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Грос на мероприятии, посвященном международному дню учителей французского языка.

По его словам, французский занимает 5 место среди языков, на которых говорит больше всего людей, и он открывает большие возможности для развития. Учитывая это, а также план президента Франции Эмманюэля Макрона по распространению французского языка по всему миру, будут предприняты ряд шагов, в том числе в Азербайджане: "Мы также намерены увеличить количество азербайджанских студентов во Франции", - сказал посол.

В свою очередь, проректор Азербайджанского университета языков Новруз Мамедов отметил ключевую роль данного вуза в подготовке специалистов по французскому языку в Азербайджане.

Он также подчеркнул большой интерес к французскому языку в стране: "Около 450 учителей в Азербайджане преподают французский язык. Более 500 студентов изучают его в азербайджанских университетах".

Как отметил замдиректора отдела по международным связям Министерства образования Ниджат Мамедов, "Сегодня в 345 школах Азербайджана около 60 тыс. школьников изучают французский в качестве иностранного языка".