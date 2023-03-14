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Франция лишает корсиканцев права говорить

Франция лишает корсиканцев права говорить Франция лишает корсиканцев права говорить.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 14:17
Франция лишает корсиканцев права говорить

Франция лишает корсиканцев права говорить.

Об этом Report рассказала депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, решение французского суда о запрете местного языка в государственных учреждениях на Корсике является грубым нарушением прав человека: "Корсиканцы не французы, у них другой язык, другая культура. Франция хочет управлять Корсикой как колонией. Это решение раскрывает радикально-националистическое лицо Парижа, и лишает права говорить избранных представителей Корсики".

По мнению депутата, во Франции достаточно активистов, ставших политическими заключенными из-за призыва дать корсиканскому языку тот же статус, что и французскому: "Десятки людей получили ранения в ходе массовых беспорядков, которые длились две недели из-за убийства Ивана Колонны несколькими месяцами ранее, в то же время применение полицией силы против протестующих подготовило почву для более жесткой позиции корсиканцев. Население Корсики, беднейшего региона Франции, требует, чтобы Корсике было отведено особое место в Конституции, чтобы "корсиканский язык" был признан в качестве официального языка в конституции страны и чтобы только островитяне могли владеть собственностью. Официальный Париж категорически отвергает каждое из этих требований. Факт неприсоединения Франции к Конвенции о защите национальных меньшинств противоречит тому, что эта страна хвастается правами человека и демократическими ценностями. Противоречие также в том, что французские власти, обвиняющие корсиканцев в разделе страны, сами поддерживают сепаратизм в ряде регионов мира".

Депутат заявила, что Франция несет ответственность за преступления, совершенные в странах Северной Африки: "Хотя во время освободительной борьбы в Алжире было убито 1,5 млн человек, Франция утверждает, что эта цифра составляет 140 тысяч, и, тем самым, уклоняется от ответственности за военные преступления. Она также скрывает документы о людях, казненных в период колониализма, избегает открытия архивов для прояснения судьбы пропавших без вести людей. Франция также отказывается выплачивать компенсацию семьям жертв ядерных испытаний, которые проводила в Африке".

К.Нуруллаева отметила, что Франция проявляет открытое неуважение к суверенитету своих бывших колоний, получивших независимость: "Неслучайно, что до последнего государственного переворота именно французы давали разрешение на внутренние полеты в Мали. Природные ресурсы колоний в Африке долгое время безжалостно эксплуатировались Францией, а богатства этих стран перевозились во Францию. Похоже, что неоколониальная политика Франции продолжается. Политика, проводимая против Корсики, является дискриминационной и нарушает международное право".

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Версия на азербайджанском языке “Fransa korsikalıları danışmaq hüququndan məhrum edir” - RƏY

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