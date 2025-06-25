Франция использовала в Гваделупе пестицид, провоцирующий раковые заболевания

Франция использовала в Гваделупе вызывающий рак и другие заболевания хлордекон.

Франция использовала в Гваделупе вызывающий рак и другие заболевания хлордекон.

Как сообщает Report, об этом заявил лектор по экономическим наукам Филипп Вердоль на третьей панельной сессии "Экономическая деколонизация" в рамках международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы", проходившей 25 июня в Баку.

"Хлордекон - это пестицид, содержащий хлор, который может вызвать интоксикацию и спровоцировать раковые заболевания. Франция использовала его в Гваделупе. Последствия его использования сказываются на генофонде", — отметил он.

Выступающий подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование хлордекона приводит к серьезным проблемам для здоровья человека. "Однако Франция использовала его при выращивании бананов, при этом во время сильных дождей пестициды смывались в море, что нанесло серьезный ущерб нашей экологии", - отметил он.