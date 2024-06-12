Франция хотела воспрепятствовать въезду азербайджанской журналистки в Шенгенскую зону

Франция хотела воспрепятствовать въезду в Шенгенскую зону корреспондента государственного информационного агентства Азербайджана (АЗЕРТАДЖ).

Франция хотела воспрепятствовать въезду в Шенгенскую зону корреспондента государственного информационного агентства Азербайджана (АЗЕРТАДЖ).

Как сообщает Report, на основании незаконного и необоснованного заказа Франции 11 июня был заблокирован въезд командированного сотрудника АЗЕРТАДЖ в Шенгенскую зону для участия в семинаре в городе Бонн.

На мероприятие, организованное Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), были приглашены журналисты из многих стран мира. В аэропорту Кёльн/Бонн корреспонденту агентства Айгюн Гасановой сообщили, что Франция запретила ей въезд в Шенгенскую зону.

С учетом того, что многократная шенгенская виза, приглашение на семинар и другие документы были в порядке, официальные структуры Германии решили расследовать этот вопрос.

В результате действий Франции в отношении представителя СМИ корреспондент АЗЕРТАДЖ была задержана в аэропорту на несколько часов, однако после того, как в ситуацию вмешались посольство Азербайджана в Германии и Секретариат РКИК ООН, а официальные органы Германии убедились в необоснованности запроса Франции, корреспонденту агентства разрешили въезд в страну.

"Следует учесть, что журналистку пригласил на мероприятие Секретариат РКИК ООН, а изменение климата является сегодня одной из самых актуальных мировых проблем. Подобные действия Франции против журналистов вызывают большой вопрос: почему Франция пытается препятствовать азербайджанскому журналисту принять участие в медиа-тренинге в год COP29? Франции следует принять во внимание, что, как ожидается, в Баку для участия в COP29 приедут многие французские журналисты. Следует ли, что к ним тоже надо применить такой политизированный подход?! Мы расцениваем и решительно осуждаем этот шаг французских властей Франции в отношении сотрудника АЗЕРТАДЖ как создание препятствий для журналистской деятельности, нарушение принципа многообразия мнений, проявление предвзятости в отношении азербайджанского журналиста.

Отметим, что Франция и прежде занимала предвзятую позицию по отношению к журналистам АЗЕРТАДЖ, называла их шпионами и проводила против них клеветническую кампанию в своих СМИ. Подобные действия французских властей, которые позиционируют себя «глашатаями» принципов свободы медиа, свободы слова, многообразия мнений, не укладываются ни в какую логику.

В результате неудовлетворительной политики Президента Эмманюэля Макрона его партия в эти дни потерпела горькое поражение на выборах в Европейский парламент. Однако вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, французские власти не желают отказываться от предвзятой позиции в отношении Азербайджана, который является сторонником мира, стабильности, развития, и продолжают осуществлять свои грязные намерения в отношении отдельных лиц, и особенно в отношении представителей медиа", - говорится в заявлении АЗЕРТАДЖ.