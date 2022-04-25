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Посол: Париж готов содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном

Посол: Париж готов содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном Вместе с Европейским Союзом Франция полностью поддерживает недавние смелые усилия, предпринятые лидерами Азербайджана и Армении, и готова оказать содействие процессу установления мира.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 13:19
Посол: Париж готов содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
Захарий Гросс

Вместе с Европейским Союзом Франция полностью поддерживает недавние усилия, предпринятые лидерами Азербайджана и Армении, и готова оказать содействие процессу нормализации отношений между странами.

Как передает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

"Существует реальная возможность того, что в ближайшем будущем между Азербайджаном и Арменией могут быть проведены переговоры по мирному договору. Это обсуждалось лидерами обеих стран. Между ними состоялся обмен письмами по ключевым принципам. Состоялись официальные контакты. Представители гражданского общества также встречались. Этот процесс позволяет нам проявлять осторожный оптимизм", - сказал он.

При этом, французский дипломат допускает, что несмотря на все это, мирный договор достичь будет непросто.

"Гражданское общество может сыграть важную роль. Ученые, аналитические центры, художники, писатели, актеры, бизнесмены, простые граждане - все они могут усилить этот процесс, высказавшись в пользу мира. Женщины играют особенно важную и признанную на международном уровне роль в миротворчестве", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dəstək verməyə hazırıq"
Версия на английском языке Ambassador: Paris stands ready to assist process of establishing peace between Baku and Yerevan

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