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Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира

Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира Американское издание Forward опубликовало список памятников нацистам и их приспешникам в разных странах мира.
Внешняя политика
30 января 2021 г. 16:02
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира

Американское издание Forward опубликовало список памятников нацистам и их приспешникам в разных странах мира.

Как сообщает Report, согласно предварительному расследованию, проведенному изданием Forward, в Соединенных Штатах и во всем мире воздвигнуты сотни памятников, установлены бюсты людям, непосредственно причастным к убийствам евреев и представителей других национальных меньшинств в период Холокоста.

Нацистские коллаборационисты из Центральной и Восточной Европы не вели учет этих памятников и бюстов с такой точностью, как их союзники в Третьем Рейхе, что затрудняет определение точного числа их жертв.

Таких людей и их организации правильно было бы назвать виновниками Холокоста, поскольку они сыграли неоспоримую роль в так называемом “окончательном решении еврейского вопроса”.

27 января в Международный день памяти жертв Холокоста издание Forward впервые в истории опубликовало список памятников нацистским приспешникам и исполнителям Холокоста. В этом списке перечислены 320 памятников и названий улиц, представляющих людей и организации, осуществлявшие “окончательное решение еврейского вопроса” в 16 странах на трех континентах мира.

Никого не должно удивлять, что Армения в этом списке находится на первых позициях.

В статье указывается, что в 2016 году в центре столицы Армении Еревана был установлен большой памятник нацисту Гарегину Нжде (1886-1955), именем Нжде названы улица и центральная площадь Еревана. Как известно, Нжде передал в распоряжение нацистов Армянский легион. Эти солдаты служили Третьему Рейху на Кавказе, в Крыму и во Франции. Памятники Нжде установлены также в Гюмри, Кафане и еще 17 населенных пунктах Армении. В Гюмри, втором по величине городе Армении, установлен бюст этому нацистскому приспешнику, и одна из улиц названа его именем. В 2003 году улице в Кафане также было присвоено имя Нжде и воздвигнут мемориал.

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Версия на английском языке Forward publishes list of Nazi monuments in different countries
Версия на азербайджанском языке “Forward” dünyanın müxtəlif ölkələrində faşistlərə və nasistlərin əlaltılarına qoyulmuş heykəllərin siyahısını dərc edib

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