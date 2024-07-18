Форрест: Создание международного освободительного фронта - важный шаг на пути борьбы с колониализмом

Создание международного освободительного фронта - важный шаг на пути освобождения от Французской колониализма.

Создание международного освободительного фронта - важный шаг на пути борьбы с французским колониализмом.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил на пресс-конференции в Баку.

"Во всех уголках мира независимость - это право каждого народа. Наше признание откроет ряд возможностей для нашего народа", - сказал Микаэль Форрест.

Напомним, что в Баку по итогам первого Съезда движений за независимость колонизированных Францией территорий подписана Декларация о создании международного освободительного фронта, а также утвержден его устав.