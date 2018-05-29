Foreign Policy: Любая современная евразийская стратегия должна учитывать Азербайджан

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет важную роль в обеспечивании энергопоставок, товарооборота и цифровых связей между Востоком и Западом".

Как передает Report, об этом говорится в статье "Почему Западу требуется Азербайджан" под авторством Люка Коффи и Афгана Нифти, опубликованного в известном американском издании Foreign Policy.

"Есть только три пути для перемещения энергоресурсов и товаров для торговли между Азией и Европой - через Иран, через Россию и через Азербайджан. В современных реалиях разорванных отношений между Западом, Москвой и Тегераном остается только один жизнеспособный путь для товарооборота в сотни миллиардов долларов - через Азербайджан на берегу Каспийского моря", - говорится в статье.

Авторы указывают, что Вашингтон выигрывает от снижения зависимости Европы от российских нефти и газа. Отмечается, что Россия имеет "опыт использования энергетики в качестве инструмента агрессии".

"В настоящее время в регионе существуют три важных нефте и газопроводов, обходящих Россию и Иран, и идущих через Азербайджан - Баку-Тбилиси-Джейхан, который идет из Азербайджана через Грузию и Турцию и дальше во внешний мир через Средиземье; трубопровод Баку-Супса, который поставляет нефть из Каспийского моря в Черное и дальше; и Южнокавказский трубопровод, проходящим из Азербайджана в Турцию, который в дальнейшем свяжется с проектом Южного газового коридора для поставок в Италию и дальше в остальную часть Европы", - говорится в статье.

По словам авторов, Южный газовый коридор принесет жизненно важные энергоресурсы из Каспийского региона в Европу через Азербайджан. "Данные поставки станут благом для юго-восточной Европы, которая на данный момент практически на 100% зависит от российских трубопроводов", - говорится в статье.

Авторы также указывают, что наряду с нефте- и газопроводами, через Азербайджан проходят оптоволоконные кабели, соединяющие Западную Европу с Каспийским регионом.

В статье отмечается, что продолжающаяся кампания в Афганистане доказала, насколько Азербайджан важен с точки зрения снабжения войск США и группировки НАТО.

По мнению авторов статьи, Россия сделает все возможное для затруднения Западу использования Азербайджана, в частности, посредством так называемого замороженного конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

В материале указывается, что большинство нефте- и газопроводов, переносящих каспийские ресурсы в Европу, расположены вблизи передовых позиций нагорно-карабахского конфликта.

"Москва знает, что любая крупная вспышка насилия будет угрожать жизнеспособности этих трубопроводов. Учитывая влияние России на Армению, это не займет много времени, чтобы спровоцировать новые боевые действия", - говорится в статье.

Авторы добавляют, что новый премьер Армении Никол Пашинян не изменил ситуацию, зависимость Еревана от Москвы не снижена, более того, он заверил в сохранении теснейших отношений Армении и России.

"Действительно, учитывая силу связей Москвы с Ереваном, США и Европа должны уделить приоритетное внимание отношениям с Баку, как важнейшей торговой, энергетической и экономической связи между Востоком и Западом Евразийского континента. Запад должен стремиться к теплым отношениям с Арменией, но Соединенные Штаты должны быть внимательными и реалистичными при определении своих стратегических приоритетов в регионе. Армения в значительной степени проиграла; Азербайджан, даже со всеми его недостатками, лучше", - отмечают авторы.

"Стратегия национальной безопасности администрации Трампа подчеркивает необходимость развития хороших отношений со стабильными союзниками. Это особенно необходимо на Южном Кавказе. Снижение напряженности в регионе поможет обеспечить жизненно важные энергетические, коммуникационные и торговые коридоры", - говорится в статье.