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Фонд Гейдара Алиева вновь направит помощь в Турцию

Фонд Гейдара Алиева вновь направит помощь в Турцию "Помощь, доставленная в Турцию по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является первой".
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 08:23
Фонд Гейдара Алиева вновь направит помощь в Турцию

"Гуманитарная помощь, доставленная в Турцию по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является лишь началом той помощи, которую планируется оказать".

По информации турецкого бюро Report, такое мнение высказал находящийся в Турции представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов.

Э.Асланов сказал, что Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия.

В ходе акции волонтеры будут принимать у граждан предметы первой необходимости для пострадавших от разрушительного землетрясения, и после упаковки в ближайшее время доставят гуманитарный груз в братскую страну.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev Foundation to continue sending aid to Turkiye
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu Türkiyəyə yenə yardım yollayacaq

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