Фонд Гейдара Алиева вновь направит помощь в Турцию

"Помощь, доставленная в Турцию по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является первой".

"Гуманитарная помощь, доставленная в Турцию по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является лишь началом той помощи, которую планируется оказать".

По информации турецкого бюро Report, такое мнение высказал находящийся в Турции представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов.

Э.Асланов сказал, что Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия.

В ходе акции волонтеры будут принимать у граждан предметы первой необходимости для пострадавших от разрушительного землетрясения, и после упаковки в ближайшее время доставят гуманитарный груз в братскую страну.