Фонд Гейдара Алиева организовал в Риме мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида

При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии в Культурном центре посольства было организовано мероприятия по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии в Культурном центре посольства в Риме было организовано мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены парламента Италии, официальные лица, общественно-политические деятели, представители дипломатического корпуса, местных СМИ и азербайджанской общины.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов отметил, что Ходжалинский геноцид был одним из самых тяжких преступлений, совершенных армянами 31 год назад против мирного населения.

По словам посла, в течение одной ночи 613 мирных жителей были убиты из-за их этнической принадлежности, что является проявлением проводимой Арменией политики этнической чистки.

В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.