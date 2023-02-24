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Фонд Гейдара Алиева организовал в Риме мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида

Фонд Гейдара Алиева организовал в Риме мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии в Культурном центре посольства было организовано мероприятия по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 12:36
Фонд Гейдара Алиева организовал в Риме мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида

При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии в Культурном центре посольства в Риме было организовано мероприятие по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены парламента Италии, официальные лица, общественно-политические деятели, представители дипломатического корпуса, местных СМИ и азербайджанской общины.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов отметил, что Ходжалинский геноцид был одним из самых тяжких преступлений, совершенных армянами 31 год назад против мирного населения.

По словам посла, в течение одной ночи 613 мирных жителей были убиты из-за их этнической принадлежности, что является проявлением проводимой Арменией политики этнической чистки.

В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation organizes event on 31st anniversary of Khojaly genocide in Rome
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Romada Xocalı soyqırımına həsr olunan tədbir keçirilib

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