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Фонд Гейдара Алиева и UNICEF подписали очередной Меморандум о взаимопонимании

Фонд Гейдара Алиева и UNICEF подписали очередной Меморандум о взаимопонимании Между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (UNICEF) подписан очередной Меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 20:36
Фонд Гейдара Алиева и UNICEF подписали очередной Меморандум о взаимопонимании

Между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (UNICEF) подписан очередной Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, меморандум предусматривает реализацию в Азербайджане до конца 2025 года различных проектов в области развития детей в раннем возрасте, инклюзивного образования, развития подростков и молодежи.

На встрече с представителем UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов рассказал о проектах фонда в области образования, здравоохранения, в социальной и культурной сферах, а также в области интеграции детей, нуждающихся в особой заботе, в общество.

На встрече также обсудили будущие совместные проекты в сфере инклюзивного образования, поддержки и реабилитации инвалидов.

Напомним, что первый Меморандум о взаимопонимании между Детским фондом ООН (UNICEF) и Фондом Гейдара Алиева был подписан в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu ilə UNICEF arasında növbəti Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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