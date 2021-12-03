Фонд Гейдара Алиева и UNICEF подписали очередной Меморандум о взаимопонимании

Между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (UNICEF) подписан очередной Меморандум о взаимопонимании.

Между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (UNICEF) подписан очередной Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, меморандум предусматривает реализацию в Азербайджане до конца 2025 года различных проектов в области развития детей в раннем возрасте, инклюзивного образования, развития подростков и молодежи.

На встрече с представителем UNICEF в Азербайджане Алексом Хайкенсом исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов рассказал о проектах фонда в области образования, здравоохранения, в социальной и культурной сферах, а также в области интеграции детей, нуждающихся в особой заботе, в общество.

На встрече также обсудили будущие совместные проекты в сфере инклюзивного образования, поддержки и реабилитации инвалидов.

Напомним, что первый Меморандум о взаимопонимании между Детским фондом ООН (UNICEF) и Фондом Гейдара Алиева был подписан в 2019 году.