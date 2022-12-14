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Фонд дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан выступил в поддержку акции на дороге Шуша-Ханкенди

Фонд дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан выступил в поддержку акции на дороге Шуша-Ханкенди Глава Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Айгюн Аттар выступила в поддержку акции азербайджанских активистов на дороге Шуша-Ханкенди.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 12:11
Фонд дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан выступил в поддержку акции на дороге Шуша-Ханкенди

Глава Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Айгюн Аттар выступила в поддержку акции азербайджанских активистов на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом она написала в Twitter.

"Мы поддерживаем НПО, которые борются с грабителями природных ресурсов Азербайджана. Испытываем гордость за них".

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Turkiye-Azerbaijan Friendship, Cooperation and Solidarity Foundation supports protests on Shusha-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu Şuşa-Xankəndi yolundakı aksiyaları dəstəkləyib

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