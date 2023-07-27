FLNKS направил обращение Макрону: Мы – жертвы 170-летнего колониализма

16:52

Борьба канакского народа против колониализма проистекает из жестокости французского колониализма.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме, адресованном политическим бюро Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В письме отмечается, что предстоящий визит Э.Макрона в Новую Каледонию станет хорошей возможностью для выражения поддержки развитию государственности в стране.

Также подчеркивается, что этот важный этап, в котором президент Франции хочет участвовать вместе с местными институтами и выборными должностными лицами Каледонии, должен завершиться общим консенсусом в атмосфере взаимного доверия и спокойствия.

Авторы письма напоминают, что Э.Макрон в феврале 2017 года охарактеризовал колониализм в Алжире как "преступление против человечности и варварство".

Отмечается, что данное его заявление было встречено с большой надеждой канакским народом, который был колонизирован после захвата Францией 24 сентября 1853 года:

"Мы - жертвы 170-летнего колониализма. После вашего правдивого выступления мы поверили, что благодаря вам Франция пойдет до конца, чтобы выполнить свое обязательство по деколонизации Новой Каледонии. Сегодня Канакский социалистический фронт национального освобождения решил продолжать свое националистическое и местное движение в духе решимости и диалога. Действительно, 26 февраля прошлого года народный конгресс движения за освобождение утвердил единый и унитарный курс на полный суверенитет Новой Каледонии посредством переговоров с французским правительством. Это решение является продолжением борьбы канакского народа за возвращение своих колониально конфискованных земель и восстановление права управлять своей страной в соответствии со своими обычаями и традициями. В этой связи FLNKS как законный представитель канакского народа в Новой Каледонии согласился принять участие в трех двусторонних встречах по деколонизации - сначала с министром внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральдом Дарманеном, а затем с премьер-министром Элизабет Борн. Во время этих бесед наши выступающие за независимость избранные должностные лица постоянно напоминали о пройденном за последние 170 лет колонизированным канакским народом болезненном пути преступлений против человечности. В этих напоминаниях об истории также было отмечено унижение канаков и ущерб от колониализма, включая с одной стороны, эпидемии, поразившие не имевших иммунитета канаков, восстания племенных вождей, репрессии, сопровождавшиеся массовыми убийствами со стороны колониальной армии, а с другой - стратегию заселения, колонизации, направленную на то, чтобы сделать канаков меньшинством в своей стране, и этап индигената, сопровождаемый перемещением населения. Борьба канакского народа против колониализма проистекает из жестокости французского колониализма".

В письме отмечается, что сопротивление колониализму привело к тому, что канаки получили гражданство, вступили в политические структуры, аннулировали рамочный закон и создали движение за освобождение канаков. Было отмечено, что FLNKS было создано в результате восстаний Канакских националистов в 1984-1988 годах:

"Эти годы были отмечены кровавыми буквами в истории канакского народа, полную незабываемых унижений, что придает конкретику спору о колониализме, с которым мы сталкиваемся и сегодня. Несмотря на это, имеющий большую историю FLNKS решил взять на себя ответственность, чтобы сохранить начавшийся с подписания в 1998 Нумейского соглашения мир и продолжить восстановление баланса, начавшееся 35 лет назад с Матиньонских соглашений. Таким образом, мы представили проект общества в соответствии с декларацией Ненвиль-Ле-Рош от 1983 года, которая признает жертв колониальной истории и предусматривает рождение нации с общей судьбой.

Как третья сторона Нумейского соглашения, вы были и остаетесь ответственными за обеспечение необратимого, искреннего процесса, который позволяет Новой Каледонии подтвердить свой призыв стать суверенным государством по примеру тихоокеанских государств. Реализация этого соглашения не вызывает сомнений, поскольку французское государство признает стремление Новой Каледонии к полной независимости в конце этого периода. Таким образом, если консультации не приведут к созданию предлагаемой новой политической организации, настоящее Соглашение останется на последней стадии разработки без возврата к предыдущей фазе. Эта необратимость обеспечивается Конституцией".

В письме подчеркивается, что, с одной стороны, 12 декабря 2021 года была проведена третья консультация, а с другой стороны, никогда не выполняющая своих обещаний Франция не реализует взятые на себя обязательства:

"В каждый решающий момент нашей истории она отдает предпочтение краткосрочным интересам "великой державы" в Тихом океане. По этим причинам движение за освобождение FLNKS протестовало и до сих пор протестует против проведения этих трех консультаций и их результатов. Эти фундаментальные элементы истории страны составили основу трех встреч с министром Жеральдом Дарманеном и пяти технических встреч со службами Верховного комиссариата в Новой Каледонии. Таким образом, мы обменялись мнениями по следующим пяти темам: провинциальные избирательные органы, земельная собственность, передача полномочий, развитие местных институтов и реализация права на самоопределение. Хотя наша делегация хотела участвовать в каждой из встреч, стало ясно, что до сих пор остаются нерешенными некоторые из основных вопросов, лежащих в основе видения FLNKS относительно обеспечения стабильности и мирного законодательного процесса в стране. Во-первых, нынешний колониальный вопрос продолжает оставаться объектом конфликта из-за травм, присущих многим лидерам семей, кланов и племен. По этой причине FLNKS потребовал, чтобы обсуждения были заранее организованы в рамках двусторонних обменов между управляющей государством Францией и законным представителем колонизированного канакского народа. Эффективное урегулирование каледонского колониального спора позволит канакскому народу установить новые отношения с Францией в соответствии с реалиями нашего времени согласно Нумейскому соглашению. FLNKS и все движение за освобождение означают для нашего народа отход от колониальной истории Новой Каледонии, переход от властвующих и подвластных отношений к равноправному партнерству, основанному на признании и защите наших общих интересов. Мы все еще работаем над тем, чтобы дать жителям Каледонии возможность построить свою здесь жизнь на здоровом фундаменте".

В письме также содержится заявление колонизированного канакского народа о том, что он никогда не сдастся своей признанной и подтвержденной идентичности. В то же время упоминается, что коренное население Океании столкнулось с колониальным неравенством из-за резкого демографического спада (эпидемии, массовые убийства), опустошения земель некоренными жителями, невозможности извлечь выгоду из новых экономических инициатив (добыча, крупномасштабное животноводство, экспорт продукции) и моральных нападок западных монотеистов.

В письме отмечается, что FLNKS необходимо добиться восстановления баланса посредством успешной деколонизации как единственного средства восстановления прочных социальных связей между общинами, проживающими в Новой Каледонии. Этот этап будет отмечен полным признанием канакской идентичности и разделением суверенитета с Францией в направлении полного суверенитета над страной в будущем: "Наконец, необходима передача государственных полномочий для установления новых отношений между Францией и Новой Каледонией в рамках взаимовыгодных, доверительных отношений, основанных на взаимном согласии. Для тех, кто выбрал участие в успехе страны, обеспечение экономической стабильности и решение социально-экологических проблем являются проблемами, которые мы можем решить сообща. Таким образом, учитывая благоприятные рамки для нашего развития в процессе деколонизации, Новая Каледония смогла справиться со своими возросшими обязанностями, что приблизило ее к дверям "концерта наций".

FLNKS считает, что страна готова взять на себя атрибуты своего суверенитета. Поэтому FLNKS предложил рассмотреть возможность принятия соглашения, которое создало бы политическую основу для этого заключительного этапа эволюции законодательства в рамках совместного подхода.

Было отмечено, что данный политический акт может гарантировать следующее:

- Достижение независимости путем двусторонних переговоров с управляющей силой.

- Продолжение необратимого процесса деколонизации Новой Каледонии.

- Достижение окончательного процесса, реализующего программу по получению полного суверенитета и независимости.

- Конституционализация политического соглашения и статуса независимости, включающая переходный этап, Акт о суверенитете и провозглашение создания нового государства.

"Когда были подписаны соглашениями Матиньон-Удино, во всем мире некоторые заговорили об акте цивилизации, когда стороны конфликта, имевшего все признаки колониальной войны, смогли вместе начать процесс, давший надежду на успешную деколонизацию в ХХ веке. Во время вашего первого визита на эти территории в 2018 году вы сами сказали, что "каледонцы изобрели исключительную модель коллективного разума, которая вызвала интерес во всем мире". Таким образом, господин президент, мы верим, что вместе сможем повторить это цивилизационное движение, мирно завершив деколонизацию Новой Каледонии, чтобы доказать всему миру жизнеспособность этой разумной модели".