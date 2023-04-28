Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше

Сожжение флага никому не делает чести. Сегодня наши флаги, флаги двух братских стран – Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше, и они вечно, всегда будут развеваться вместе.

Сожжение флага никому не делает чести. Сегодня наши флаги, флаги двух братских стран – Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше, и они вечно, всегда будут развеваться вместе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Отметив, что 24 апреля флаги Азербайджана и Турции были сожжены на главной площади Армении, глава государства подчеркнул: "Но разве они могут подойти к нашим флагам на Агры даге, Муров даге, в Шуше? Конечно же, нет. Поэтому это демонстрирует их беспомощность, бессилие".