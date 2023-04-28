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Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше

Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше Сожжение флага никому не делает чести. Сегодня наши флаги, флаги двух братских стран – Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше, и они вечно, всегда будут развеваться вместе.
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 19:36
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше

Сожжение флага никому не делает чести. Сегодня наши флаги, флаги двух братских стран – Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше, и они вечно, всегда будут развеваться вместе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Отметив, что 24 апреля флаги Азербайджана и Турции были сожжены на главной площади Армении, глава государства подчеркнул: "Но разве они могут подойти к нашим флагам на Агры даге, Муров даге, в Шуше? Конечно же, нет. Поэтому это демонстрирует их беспомощность, бессилие".

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Версия на английском языке Flags of Türkiye and Azerbaijan fly together on Mount Ağrı, Mount Murov, Zangezur Mountains and Shusha
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyə və Azərbaycan bayraqları Ağrı dağda, Murov dağında, Zəngəzur dağlarında, Şuşada bir yerdə dalğalanır"

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