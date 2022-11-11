Физулинский район и турецкий город Чорум стали побратимами

Турецкий город Чорум и освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана стали побратимами.

Турецкий город Чорум и освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана стали побратимами.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, протокол подписали специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов и мэр города Чорум Халил Ибрагим Ашгын.

Сообщается, что турецкая делегация посетила Физулинский район. Гости ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в Физули в период оккупации.