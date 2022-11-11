О нас

Физулинский район и турецкий город Чорум стали побратимами

Физулинский район и турецкий город Чорум стали побратимами Турецкий город Чорум и освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана стали побратимами.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 17:28
Физулинский район и турецкий город Чорум стали побратимами

Турецкий город Чорум и освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана стали побратимами.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, протокол подписали специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов и мэр города Чорум Халил Ибрагим Ашгын.

Сообщается, что турецкая делегация посетила Физулинский район. Гости ознакомились с актами вандализма, совершенными армянами в Физули в период оккупации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fuzuli district twins with Corum city of Turkiye
Версия на азербайджанском языке Füzuli rayonu və Türkiyənin Çorum şəhəri qardaşlaşıb

Самое важное

ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
11 ноября 2022 г. 05:47
Первая леди Азербайджана посмотрела балет под названием Лазги в Самарканде
ФотоПервая леди Азербайджана посмотрела балет под названием "Лазги" в Самарканде
11 ноября 2022 г. 00:14
Мехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой Краски Узбекистана
ФотоМехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана"
10 ноября 2022 г. 23:46
Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева приняла участие в организованном в Самарканде ужине
10 ноября 2022 г. 23:36
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
10 ноября 2022 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
10 ноября 2022 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi