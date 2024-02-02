Fitch прогнозирует подписание мирного договора между Баку и Ереваном до июля 2024 года

Аналитики Fitch Solutions (входит в Fitch Group) считают, что Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 году могут подписать мирный договор.

Аналитики Fitch Solutions (входит в Fitch Group) считают, что Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 году могут подписать мирный договор.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заключении аналитиков.

"Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора", - сказано в документе.

По их мнению, после антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.