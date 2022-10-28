Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане

Несколько финских компаний находятся сейчас в Баку и ищут бизнес возможности в Азербайджане

Делегация представителей ряда финских компаний прибыла в Азербайджан для налаживания бизнес-связей с местными предпринимателями.

Об этом Report заявила заместитель государственного секретаря по международной торговле министерства иностранных дел Финляндии Нина Васкунлахти.

По ее словам, финские компании заинтересованы в возможности ведения бизнеса в Азербайджане в таких сферах как машиностроение, экология и др.

"Финские компании уже активно участвуют в работе сервиса прогноза погоды в аэропорту. Также зеленая энергетика и энергоэффективность являются ключевыми вопросами, поскольку страны предпринимают шаги к большей экологической устойчивости в мире за счет эффективного использования энергии",- заявила заместитель государственного секретаря.

Нина Васкунлахти отметила, что в ходе визита провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Мы обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе энергетические вопросы и то, что мы можем сделать вместе. Мы должны найти сферы, где мы можем работать вместе",- сказала она.

По ее словам, она также провела встречу в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, обсудив возможности сотрудничества в сфере управления бытовыми отходами.