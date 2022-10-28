О нас

Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане

Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане Несколько финских компаний находятся сейчас в Баку и ищут бизнес возможности в Азербайджане
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 13:21
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане

Делегация представителей ряда финских компаний прибыла в Азербайджан для налаживания бизнес-связей с местными предпринимателями.

Об этом Report заявила заместитель государственного секретаря по международной торговле министерства иностранных дел Финляндии Нина Васкунлахти.

По ее словам, финские компании заинтересованы в возможности ведения бизнеса в Азербайджане в таких сферах как машиностроение, экология и др.

"Финские компании уже активно участвуют в работе сервиса прогноза погоды в аэропорту. Также зеленая энергетика и энергоэффективность являются ключевыми вопросами, поскольку страны предпринимают шаги к большей экологической устойчивости в мире за счет эффективного использования энергии",- заявила заместитель государственного секретаря.

Нина Васкунлахти отметила, что в ходе визита провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Мы обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе энергетические вопросы и то, что мы можем сделать вместе. Мы должны найти сферы, где мы можем работать вместе",- сказала она.

По ее словам, она также провела встречу в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, обсудив возможности сотрудничества в сфере управления бытовыми отходами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət katibinin müavini: “Finlandiya şirkətləri Azərbaycanda biznes imkanları axtarır”
Версия на английском языке Under-Secretary of State: Finnish companies looking for business opportunities in Azerbaijan

Другие новости из категории

Российский политолог: Азербайджан не пойдет на уступки Армении в вопросе Карабаха
Российский политолог: Азербайджан не пойдет на уступки Армении в вопросе Карабаха
28 октября 2022 г. 14:29
Премьер: В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам
Премьер: В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам
28 октября 2022 г. 13:55
Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США нормализацию отношений с Арменией
28 октября 2022 г. 13:29
Заместитель генсека ОТГ: Важно действовать сообща для доведения до мира нашего справедливого голоса
Заместитель генсека ОТГ: Важно действовать сообща для доведения до мира нашего справедливого голоса
28 октября 2022 г. 13:23
Президент Азербайджана принял первого заместителя премьер-министра России
Президент Азербайджана принял первого заместителя премьер-министра России
28 октября 2022 г. 11:23
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Премьер-министр Азербайджана встретился в Астане с президентом Казахстана
ФотоПремьер-министр Азербайджана встретился в Астане с президентом Казахстана
28 октября 2022 г. 11:01
Петер Михалко: Между ЕС и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения
Петер Михалко: Между ЕС и Азербайджаном существуют прочные партнерские отношения
28 октября 2022 г. 09:54
Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и ООН на постконфликтном этапе
Названы приоритетные сферы сотрудничества Азербайджана и ООН на постконфликтном этапе
27 октября 2022 г. 20:58
Постпред Марокко при ООН: Мы открыто поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
Постпред Марокко при ООН: Мы открыто поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
27 октября 2022 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi