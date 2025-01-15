Финляндия, как председатель ОБСЕ, готова укреплять диалог между Баку и Ереваном

Финляндия, как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), нацелена на дальнейшее содействие диалогу между официальным Баку и Ереваном в поиске устойчивого и долгосрочного мира.

Финляндия, как председатель в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), нацелена на дальнейшее содействие диалогу между официальным Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве иностранных дел Финляндии.

В МИДе отметили, что поддержка устойчивого мира на Южном Кавказе является одним из приоритетов Финляндии в качестве председателя ОБСЕ в текущем году.

"Мы призываем Армению и Азербайджан приложить все усилия для установления мира. Финляндия привержена продолжению диалога со сторонами, включая взаимодействие на самом высоком политическом уровне, для поиска долгосрочного решения. В качестве действующего председателя ОБСЕ Финляндия готова обсудить будущую роль организации в регионе [Южного Кавказа]", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что в 2025 году Финляндия будет председательствовать в ОБСЕ. Действующим председателем ОБСЕ является министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.