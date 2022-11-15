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Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана

Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана 13:07
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана

В политике Ирана финансирование террористических организаций занимает одно из ключевых мест.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, сегодня Иран продолжает финансировать террористические группировки, действующие в различных мусульманских странах, и оказывать им поддержку: "Сегодня это ясно видно на примере ряда стран".

По словам депутата, в политике Ирана финансирование террористических организаций занимает одно из главных мест. "Мы видим, что эта страна активно участвует в процессах, происходящих в Сирии", - отметил он.

Дж.Мамедов также сказал, что Иран уже создал лагеря по подготовке боевиков в Сирии, и его граждане принимают непосредственное участие в военных действиях в этой стране.

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Версия на английском языке Financing terrorism - key point in Iran's policy - OPINION
Версия на азербайджанском языке "İranın siyasətində terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi əsas yerlərdən birini tutur" - RƏY

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