Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана

13:07

В политике Ирана финансирование террористических организаций занимает одно из ключевых мест.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, сегодня Иран продолжает финансировать террористические группировки, действующие в различных мусульманских странах, и оказывать им поддержку: "Сегодня это ясно видно на примере ряда стран".

По словам депутата, в политике Ирана финансирование террористических организаций занимает одно из главных мест. "Мы видим, что эта страна активно участвует в процессах, происходящих в Сирии", - отметил он.

Дж.Мамедов также сказал, что Иран уже создал лагеря по подготовке боевиков в Сирии, и его граждане принимают непосредственное участие в военных действиях в этой стране.