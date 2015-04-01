Малена Мард: ЕС выделит Азербайджану 94 млн. евро в 2014-2017 годах

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Европейский Союз выделит Азербайджану 94 млн. евро в 2014-2017 годах. Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, финансирование будет направлено на проведение реформ и развитие таких сфер как образование, развитие регионов, сферы юстиции в Азербайджане.

М. Мард заявила, что сфера образования является одной из приоритетных сфер сотрудничества Азербайджана и ЕС. Так, в этом году ЕС планирует выделить Азербайджану средства в размере 19,5 млн. евро на реализацию проектов в сфере образования.