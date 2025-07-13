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Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран

Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран.
Внешняя политика
13 июля 2025 г. 17:30
Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран

Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Филиппин в Азербайджане, Турции и Грузии Генри Дж. Бенсурто (Henry Bensurto).

Дипломат считает организацию таких мероприятий частью своей миссии: "Мы организовали Дни дружбы Филиппины-Турция и концерт в Анкаре. Подобные мероприятия играют важную роль в сближении наших народов. И мы продолжаем прилагать усилия для организации этих мероприятий в Баку".

Посол, который также координирует развитие межпарламентских связей между Филиппинами и Азербайджаном, подчеркнул, что отношения в этой сфере являются удовлетворительными.

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Версия на английском языке Philippines, Azerbaijan to hold friendship, culture days
Версия на азербайджанском языке Filippinlə Azərbaycan arasında qarşılıqlı Dostluq və Mədəniyyət Günləri keçiriləcək

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