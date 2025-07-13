Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран

Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран.

Филиппины и Азербайджан проведут Дни дружбы и культуры двух стран.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Филиппин в Азербайджане, Турции и Грузии Генри Дж. Бенсурто (Henry Bensurto).

Дипломат считает организацию таких мероприятий частью своей миссии: "Мы организовали Дни дружбы Филиппины-Турция и концерт в Анкаре. Подобные мероприятия играют важную роль в сближении наших народов. И мы продолжаем прилагать усилия для организации этих мероприятий в Баку".

Посол, который также координирует развитие межпарламентских связей между Филиппинами и Азербайджаном, подчеркнул, что отношения в этой сфере являются удовлетворительными.