Старший советник Госдепа: США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и Арменией

США поддерживает прямой диалог между Азербайджаном и Арменией и призывают сохранить этот импульс в новом году

США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и Арменией и призывают сохранить этот импульс в новом году.

Как передает Report, об этом старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер заявил по результатам визита в Баку.

Он отметил, что в данном направлении уже достигнут заметный прогресс. По его словам, процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном нелегкий: "Однако я верю, что есть надежда. Надежда на мирное будущее. Надежда, что эти мирные переговоры сохранят динамику и можно будет открыть новую главу истории во имя светлого будущего для всех".

Старший советник Госдепа также отметил потенциал развития Азербайджана и рост экономики страны.

Он добавил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен верит в потенциал Южного Кавказа и мир в регионе.