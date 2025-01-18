Фидан: Совместная деятельность тюркских государств продолжится на высоком уровне и в 2025 году

Независимость тюркских государств с распадом СССР стала большой возможностью для концепции тюркского мира.

Независимость тюркских государств с распадом СССР стала большой возможностью для концепции тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку 18 января.

Министр отметил, что с этой точки зрения превращение ОТГ в более функциональную структуру является стратегическим шагом.

"Азербайджан и Турция поддерживают друг друга в этом вопросе. Мы продолжим развивать достигнутые в 2024 году результаты и в текущем году. Считаем, что тем самым принесем пользу региону", - добавил он.