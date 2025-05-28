О нас

Фидан: Мы с гордостью наблюдаем, как азербайджанский флаг развевается в каждом уголке родины

Фидан: Мы с гордостью наблюдаем, как азербайджанский флаг развевается в каждом уголке родины Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал публикацию в связи с 28 Мая – Днем независимости Азербайджана.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 18:16
Фидан: Мы с гордостью наблюдаем, как азербайджанский флаг развевается в каждом уголке родины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал публикацию в связи с 28 Мая – Днем независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Днем независимости Азербайджана.

Сегодня мы гордимся, видя, как в Лачыне, где мы находимся с визитом вместе с нашим президентом, азербайджанский флаг свободно развевается в каждом уголке Родины.

С уважением чту память наших героев, павших в борьбе за независимость, с благодарностью вспоминаю самоотверженных ветеранов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fidan: Azərbaycan bayrağının Vətənin hər qarışında dalğalandığını görməkdən qürur duyuruq

Самое важное

В Лачыне проходит концерт, посвященный Дню независимости
В Лачыне проходит концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 16:44
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi