Фидан: Мы с гордостью наблюдаем, как азербайджанский флаг развевается в каждом уголке родины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал публикацию в связи с 28 Мая – Днем независимости Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал публикацию в связи с 28 Мая – Днем независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Днем независимости Азербайджана.

Сегодня мы гордимся, видя, как в Лачыне, где мы находимся с визитом вместе с нашим президентом, азербайджанский флаг свободно развевается в каждом уголке Родины.

С уважением чту память наших героев, павших в борьбе за независимость, с благодарностью вспоминаю самоотверженных ветеранов".