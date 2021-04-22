О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент FESEI : Южный Кавказ важен для Испании в стратегическом плане

Президент FESEI : Южный Кавказ важен для Испании в стратегическом плане "Мы надеемся укрепить двухсторонние отношения между Испанией и Азербайджаном"
Внешняя политика
22 апреля 2021 г. 18:51
Президент FESEI : Южный Кавказ важен для Испании в стратегическом плане

"Южный Кавказ очень важен для нас в стратегическом плане. Мы надеемся укрепить двухсторонние отношения между Испанией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом заявил президент Испанского Фонда стратегических и международных исследований (FESEI Spain) Хосе Мария Альварес де Эулат в ходе вебинара, организованного Центром международных исследований ( AIR Center) на тему "Перспективы азербайджано-испанского сотрудничества".

Он поблагодарил председателя правления Центра анализа международных отношений (AIR Centre) Фарида Шафиева за организацию подобного мероприятия.

В свою очередь Фарид Шафиев высоко оценил отношения между двумя странами, отметив, что их связывают и общие черты, в том числе территориальные вызовы. Шафиев также отметил, что надеется на поддержку правительства Испании в формировании новой архитектуры Южного Кавказа.

В ходе вебинара участники также обсудят вопросы касающихся безопасности, международных отношений, также внимание будет уделено новым возможностям в сфере двухсторонней торговли, бизнеса и инвестиций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке FESEI prezidenti: “Cənubi Qafqaz strateji baxımdan İspaniya üçün vacibdir”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi