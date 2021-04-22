Президент FESEI : Южный Кавказ важен для Испании в стратегическом плане

"Мы надеемся укрепить двухсторонние отношения между Испанией и Азербайджаном"

"Южный Кавказ очень важен для нас в стратегическом плане. Мы надеемся укрепить двухсторонние отношения между Испанией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом заявил президент Испанского Фонда стратегических и международных исследований (FESEI Spain) Хосе Мария Альварес де Эулат в ходе вебинара, организованного Центром международных исследований ( AIR Center) на тему "Перспективы азербайджано-испанского сотрудничества".

Он поблагодарил председателя правления Центра анализа международных отношений (AIR Centre) Фарида Шафиева за организацию подобного мероприятия.

В свою очередь Фарид Шафиев высоко оценил отношения между двумя странами, отметив, что их связывают и общие черты, в том числе территориальные вызовы. Шафиев также отметил, что надеется на поддержку правительства Испании в формировании новой архитектуры Южного Кавказа.

В ходе вебинара участники также обсудят вопросы касающихся безопасности, международных отношений, также внимание будет уделено новым возможностям в сфере двухсторонней торговли, бизнеса и инвестиций.