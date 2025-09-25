Фергюс Олд: За три года в Азербайджане я стал свидетелем исторических событий

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    Правительство Великобритании намерено активно содействовать установлению прочного мира и развитию региона Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Баку Фергюс Олд на первом политическом диалоге Азербайджан–Великобритания.

    Дипломат отметил, что за три года своей работы в Азербайджане, с августа 2022 года, стал свидетелем событий исторического масштаба: полного восстановления территориальной целостности страны, досрочного вывода российского миротворческого контингента в апреле 2024 года, недавнего парафирования мирного соглашения с Арменией и роспуска Минской группы. Он подчеркнул, что видел прогресс от первых этапов разминирования и ранней реконструкции в Губадлы, Джебраиле и Зангилане до масштабного восстановления в Шуше и Лачыне, где побывал несколько недель назад, а также запуска авиарейсов в Физули и восстановление железнодорожного сообщения в Агдаме.

    Фергюс Олд отдельно подчеркнул значимость проведенной в Азербайджане конференции COP29, которая стала крупнейшим международным событием в истории страны и собрала свыше 50 тысяч иностранных гостей.

    Говоря о развитии двусторонних отношений, он отметил позитивную динамику: первый в истории визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Азербайджан, назначение первого британского военного атташе, участие в Межправительственной комиссии по энергетике, а также визит министра по делам Европы Стивена Даути.

    "Великобритания внимательно следит за событиями в регионе и стремится внести свой вклад в построение мира и процветания. Но больше всего я горжусь тем, что, находясь здесь послом, смог помочь своей стране встать рядом с Азербайджаном в достижении успеха COP29", - заключил он.

    Лента новостей