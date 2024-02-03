Посол Великобритании: Азербайджан - страна с прекрасными людьми и уникальной природой

Посол Великобритании Фергюс Олд выразил свое восхищение Азербайджаном, назвав страну бесценной сокровищницей.

Как сообщает Report, в интервью ASAN Radio дипломат сказал, что считает Азербайджан страной с прекрасными людьми и уникальной природой.

Ф.Олд отметил, что период проживания в Гяндже помог ему лучше понять жизненный уклад и культуру страны.

Посол сказал о своей любви к блюдам азербайджанской кухни, в числе которых особо выделил шекинский пити и лянкяранский туршу-кебаб.

"В свободное от работы время люблю выезжать за пределы Баку, изучать другие уголки Азербайджана", - сказал Олд.

Дипломат поделился своим опытом путешествий по различным районам Азербайджана, в том числе на освобожденные от оккупации территории.

"Я уже побывал в Губадлы, Физули, Зангилане и Агдаме. Не был в Шуше, но очень надеюсь посетить этот город, если получу приглашение", - сказал посол.

Фергюс Олд отметил, что чувствует теплый прием куда бы он не поехал в Азербайджане.

"Между Азербайджаном и Великобританией существует особая связь. Она проявляется в отношениях между людьми, правительствами и бизнес-кругами", - сказал он.

Посол выразил уверенность в том, что Азербайджан и Великобритания будут поддерживать друг друга на каждом важном этапе.