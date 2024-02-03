О нас

Посол Великобритании: Азербайджан - страна с прекрасными людьми и уникальной природой

Посол Великобритании: Азербайджан - страна с прекрасными людьми и уникальной природой
Внешняя политика
3 февраля 2024 г. 15:04
Посол Великобритании: Азербайджан - страна с прекрасными людьми и уникальной природой

Посол Великобритании Фергюс Олд выразил свое восхищение Азербайджаном, назвав страну бесценной сокровищницей.

Как сообщает Report, в интервью ASAN Radio дипломат сказал, что считает Азербайджан страной с прекрасными людьми и уникальной природой.

Ф.Олд отметил, что период проживания в Гяндже помог ему лучше понять жизненный уклад и культуру страны.

Посол сказал о своей любви к блюдам азербайджанской кухни, в числе которых особо выделил шекинский пити и лянкяранский туршу-кебаб.

"В свободное от работы время люблю выезжать за пределы Баку, изучать другие уголки Азербайджана", - сказал Олд.

Дипломат поделился своим опытом путешествий по различным районам Азербайджана, в том числе на освобожденные от оккупации территории.

"Я уже побывал в Губадлы, Физули, Зангилане и Агдаме. Не был в Шуше, но очень надеюсь посетить этот город, если получу приглашение", - сказал посол.

Фергюс Олд отметил, что чувствует теплый прием куда бы он не поехал в Азербайджане.

"Между Азербайджаном и Великобританией существует особая связь. Она проявляется в отношениях между людьми, правительствами и бизнес-кругами", - сказал он.

Посол выразил уверенность в том, что Азербайджан и Великобритания будут поддерживать друг друга на каждом важном этапе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ferqus Auld: “Azərbaycanı kəşf edilməmiş xəzinə kimi təsvir edirəm”

Экслюзивные новости

Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi