Фелипе Сантьяго: Нидерланды заменили все школьные программы на острове Бонайре

На острове Бонайре в школах местных директоров и учителей заменяют на специалистов из Нидерландов.

На острове Бонайре в школах местных директоров и учителей заменяют на специалистов из Нидерландов.

Как сообщает Report, об этом сказал правозащитник Фелипе Сантьяго в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

По его словам, это грубое нарушение прав не только преподавателей, но и учащихся: "Молодые люди с академическим потенциалом вынуждены говорить на языке колониального правительства. Подобным образом правительство пытается привить людям рабский менталитет. Ведь человека можно сделать рабом, лишив родного языка".

Правозащитник добавил, что все школьные программы на Бонайре также были заменены.

"Если мы не хотим, чтобы молодежь изменила свои взгляды, то должны потребовать уважения к нашей культуре и языку. Для развития в образовательной, культурной, экономической и политической сферах нам необходимо донести свой голос до всего мира", - отметил Сантьяго.