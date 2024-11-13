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Фелипе Паульер: ООН готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере молодежной политики

Фелипе Паульер: ООН готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере молодежной политики 16:00
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 16:21
Фелипе Паульер: ООН готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере молодежной политики

Глобальный офис ООН готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере молодежной политики.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульер на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым на "полях" COP29 в Баку.

Паульер подчеркнул важность совместных усилий для дальнейшего развития молодежной политики ООН и увеличения участия молодежи в принятии решений на международном уровне. Он также заявил, что глобальный офис ООН готов и далее поддерживать сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении.

После встречи он посетил павильон Молодежного дома Министерства молодежи и спорта, действующий в "Зеленой" зоне COP29.

Во встрече, основной целью которой являлось обсуждение повышения роли молодежи в борьбе с изменением климата, также приняла участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

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Версия на азербайджанском языке Felipe Paullier: Gənclərin birgə əməkdaşlığına daimi dəstək göstərməyə hazırıq

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