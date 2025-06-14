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Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана

Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 12:35
Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана

Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации российских артистов из Ирана.

Как сообщает Report, об этом Бондарчук заявил на пограничном пункте "Астара", где продолжается эвакуация иностранных граждан.

Режиссер отметил, что многие помогли в организации процесса. "В первую очередь благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране, Министерство культуры России", - сказал он.

Накануне стало известно, что Баку положительно ответил на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности.

Среди них 51 артист российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана и народный артист РФ Федор Бондарчук.

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Версия на английском языке People's Artist of Russia thanks President of Azerbaijan Ilham Aliyev for help with evacuation from Iran
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Xalq artisti təxliyə işlərində göstərilən yardıma görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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