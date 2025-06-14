Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана

Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана за помощь в эвакуации из Ирана

Народный артист России, режиссер Федор Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации российских артистов из Ирана.

Как сообщает Report, об этом Бондарчук заявил на пограничном пункте "Астара", где продолжается эвакуация иностранных граждан.

Режиссер отметил, что многие помогли в организации процесса. "В первую очередь благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране, Министерство культуры России", - сказал он.

Накануне стало известно, что Баку положительно ответил на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности.

Среди них 51 артист российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана и народный артист РФ Федор Бондарчук.