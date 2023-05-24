Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Устойчивый мир, безопасность и стабильность имеют особое значение для благополучия всех государств и народов, а также для развития человеческого и экономического потенциала Южнокавказского региона. Я уверен, что Азербайджан может внести значительный вклад в это.
С удовольствием пользуясь этой возможностью, передаю Вам наилучшие пожелания благополучия, а народу Азербайджана - счастливого и спокойного будущего".