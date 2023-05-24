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Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева

Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 17:24
Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Устойчивый мир, безопасность и стабильность имеют особое значение для благополучия всех государств и народов, а также для развития человеческого и экономического потенциала Южнокавказского региона. Я уверен, что Азербайджан может внести значительный вклад в это.

С удовольствием пользуясь этой возможностью, передаю Вам наилучшие пожелания благополучия, а народу Азербайджана - счастливого и спокойного будущего".

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Версия на английском языке President of Austria sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Avstriya Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına təbrik məktubu ünvanlayıb

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