Фазиль Мустафа: Жизнь в России становится опасной

Фазиль Мустафа: Жизнь в России становится опасной

Жизнь в России становится все более опасной для каждого человека, поэтому необходимо проявлять повышенную осторожность и внимательность.

Об этом заявил Report депутат, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа.

Он отметил, что в этой стране любое происшествие может быть организовано должностными лицами государственных органов:

"Поэтому, на мой взгляд, нужно вести себя осторожнее. Азербайджанцам, проживающим в России, следует проявлять большую осторожность из-за провокационных призывов и систематических нападений на Азербайджан и стараться не давать поводов. В России происходят нападения в ужасающей форме. В Екатеринбурге нападают на адвоката и бизнесменов, на машину руководителя диаспоры. Ему даже не предлагают выйти из машины. После того как разбивают стекло автомобиля, главу диаспоры валят на землю и оскорбляют".

Депутат отметил, что жизнь в России становится опасной для любого человека: "Здесь нужно быть более внимательными. Азербайджанское государство и официальные органы должны в жесткой форме донести свои возражения и отношение к этому процессу до российской стороны. Россия превращает себя в государство, враждебное всем. Это создает очень серьезную опасность. Мы должны стараться не допускать, чтобы азербайджанцы подвергались таким оскорблениям".

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.