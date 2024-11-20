Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29

Представитель Организации по развитию, защите и восстановлению деревьев (ASRAD) Фатумата Джире высоко оценила тот факт, что Азербайджан не оставил без внимания тему неоколониализма на COP29.

Представитель Организации по развитию, защите и восстановлению деревьев (ASRAD) Фатумата Джире высоко оценила тот факт, что Азербайджан не оставил без внимания тему неоколониализма на COP29.

Как сообщает Report, об этом она заявила на встрече в рамках COP29 Бакинской инициативной группы (БИГ) с представителями африканских государств и народов, пострадавших от колониализма.

Она отметила, что COP29 посвящен вопросам изменения климата, и не каждому государству было бы по силам поднять проблему неоколониализма на столь важном мероприятии.

"Я поздравляю Азербайджан с успешной организацией COP29. Важную роль сыграла Бакинская инициативная группа. Я также приветствую председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Это достойно похвалы когда государство так активно поддерживает суверенитет других", - сказала Джире.