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Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29

Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29 Представитель Организации по развитию, защите и восстановлению деревьев (ASRAD) Фатумата Джире высоко оценила тот факт, что Азербайджан не оставил без внимания тему неоколониализма на COP29.
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 17:36
Фатумата Джире: Азербайджан заслуживает похвалы за поднятие темы неоколониализма на COP29

Представитель Организации по развитию, защите и восстановлению деревьев (ASRAD) Фатумата Джире высоко оценила тот факт, что Азербайджан не оставил без внимания тему неоколониализма на COP29.

Как сообщает Report, об этом она заявила на встрече в рамках COP29 Бакинской инициативной группы (БИГ) с представителями африканских государств и народов, пострадавших от колониализма.

Она отметила, что COP29 посвящен вопросам изменения климата, и не каждому государству было бы по силам поднять проблему неоколониализма на столь важном мероприятии.

"Я поздравляю Азербайджан с успешной организацией COP29. Важную роль сыграла Бакинская инициативная группа. Я также приветствую председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Это достойно похвалы когда государство так активно поддерживает суверенитет других", - сказала Джире.

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Версия на английском языке Fatoumata Djire: Azerbaijan deserves praise for raising issue of neocolonialism at COP29
Версия на азербайджанском языке Fatumata Djire: COP-da neokolonializm mövzusunu qaldırmaq hər dövlətin bacardığı iş deyildi

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