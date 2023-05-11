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Фатма Аксал: Ожидаем поддержки наших азербайджанских братьев на выборах

Фатма Аксал: Ожидаем поддержки наших азербайджанских братьев на выборах 18:03
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 18:24
Фатма Аксал: Ожидаем поддержки наших азербайджанских братьев на выборах

Ждем поддержки и молитв наших азербайджанских братьев на выборах.

Об этом сообщила командированному в Турцию сотруднику Report член правления правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), депутат, представляющая Эдирне в Великом национальном собрании Турции Фатма Аксал.

По ее словам, два дня назад в Эдирне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел грандиозный митинг: “Эти выборы уже не просто в центре внимания Азербайджана и Турции, а в центре внимания всего мира. Я надеюсь, что 14 мая народ Турции вновь изберет Реджепа Тайипа Эрдогана президентом”.

Депутат с сожалением отметила, что это не выборы между властью и оппозицией внутри страны: “С одной стороны, есть лидер, который является голосом страны, а также тюркского мира, всех угнетенных. А с другой стороны - неясно кто. Почему США так поддерживают оппозицию?! Эти делается не потому, что они думают о Турции и турецком народе. Все дело в Турции и тюркском мире, который растет и укрепляется под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана. Наш народ это хорошо видит. Эдирнинцы также выразили свою поддержку нашему президенту на митинге. Мы благодарим их за это".

Ф.Аксал подчеркнула, что азербайджанцы всегда поддерживали своих братьев: “Турция тоже всегда рядом со своими братьями. Мы видим их поддержку на выборах, но нам также нужны их молитвы. После выборов 14 мая нам предстоит много работы, нам предстоит пройти долгий путь”.

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Версия на азербайджанском языке Fatma Aksal: “Seçkilərdə azərbaycanlı qardaşlarımızın dəstək və dualarını gözləyirik”

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