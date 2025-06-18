Фатих Донмез: Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном

Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном.

Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил постоянный представитель Турции в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Фатих Донмез.

Он отметил, что Турция также прилагает все усилия для достижения мира в регионе и прекращения войны между Россией и Украиной: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с обеими странами. Мы также верим в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном".