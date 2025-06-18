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Фатих Донмез: Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном

Фатих Донмез: Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 11:27
Фатих Донмез: Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном

Турция верит в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил постоянный представитель Турции в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Фатих Донмез.

Он отметил, что Турция также прилагает все усилия для достижения мира в регионе и прекращения войны между Россией и Украиной: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает контакты с обеими странами. Мы также верим в скорейшее достижение мира между Израилем и Ираном".

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Версия на английском языке Fatih Donmez: Türkiye believes peace between Israel and Iran can be achieved soon
Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: Türkiyə İsrail və İran arasında tezliklə sülhün əldə olunacağına inanır

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