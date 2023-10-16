Фариз Рзаев рассказал на конференции в Хорватии о минной проблеме Азербайджана

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках своего визита в Хорватию принял участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине.

Замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев в рамках своего визита в Хорватию принял участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Выступая на конференции, которая прошла в городе Загребе 11-12 октября, Ф.Рзаев подробно рассказал о минной проблеме, с которой пришлось столкнуться Азербайджану, и ее серьезных последствиях.

В рамках визита замминистра также провел двусторонние встречи с советником премьер-министра Хорватии по международным делам Дино Михановичем, заместителем спикера парламента Даворко Видовичем и заместителем министра иностранных и европейских дел Франо Матушичем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций.