О нас

Фариз Рзаев рассказал на конференции в Хорватии о минной проблеме Азербайджана

Фариз Рзаев рассказал на конференции в Хорватии о минной проблеме Азербайджана Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках своего визита в Хорватию принял участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 13:12
Фариз Рзаев рассказал на конференции в Хорватии о минной проблеме Азербайджана

Замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев в рамках своего визита в Хорватию принял участие в Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Выступая на конференции, которая прошла в городе Загребе 11-12 октября, Ф.Рзаев подробно рассказал о минной проблеме, с которой пришлось столкнуться Азербайджану, и ее серьезных последствиях.

В рамках визита замминистра также провел двусторонние встречи с советником премьер-министра Хорватии по международным делам Дино Михановичем, заместителем спикера парламента Даворко Видовичем и заместителем министра иностранных и европейских дел Франо Матушичем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini Xorvatiyada beynəlxalq konfransda Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemini qaldırıb

Самое важное

Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули
Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули
16 октября 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района
16 октября 2023 г. 12:47
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района
16 октября 2023 г. 12:47
Президент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
15 октября 2023 г. 23:36
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
15 октября 2023 г. 23:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
15 октября 2023 г. 23:22
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
15 октября 2023 г. 23:16
Президент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
15 октября 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
15 октября 2023 г. 22:41
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентами, сегодня ждут заслуженного наказания
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентами", сегодня ждут заслуженного наказания
15 октября 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi